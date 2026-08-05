Banco do Brasil libera crédito integral para máquinas agrícolas

Nova linha do BB amplia acesso à tecnologia no campo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Nilson Konrad/AGCO/Ilustrativa

Programa busca modernizar a produção agrícola com máquinas inovadoras fabricadas no Brasil

O Banco do Brasil iniciou a operação de uma nova linha de financiamento para aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas inovadores de fabricação nacional. A modalidade Aquisição Inovadora faz parte do Programa Move Máquinas Agrícolas e utiliza recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), administrados pela Finep.

O crédito permite financiar até 100% do valor dos equipamentos, com limite de R$ 30 milhões por produtor rural. O prazo para pagamento chega a 60 meses, com juros de 7,12% ao ano mais TR, IOF zero e parcelas semestrais ou anuais.

A iniciativa foi apresentada durante a Agrishow e tem como objetivo ampliar o acesso dos agricultores a tecnologias nacionais, aumentando a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade do agronegócio brasileiro. Segundo o Banco do Brasil, a linha estará disponível enquanto estiver vigente a Medida Provisória nº 1.374/2026.

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BOCA AGRONEGÓCIO

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