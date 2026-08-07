BIOTROP participa do Congresso Andav pelo quinto ano consecutivo e reforça parceria com distribuidores

Líder em soluções biológicas e naturais para a agricultura, a Biotrop marca presença no 15º Congresso Andav, de 11 a 13 de agosto, em São Paulo, para fortalecer sua parceria junto aos canais de distribuição e destacar o papel estratégico desse segmento na expansão do uso de insumos biológicos, aproximando inovação e tecnologia do produtor rural. A Andav reúne empresas da distribuição, indústria e demais agentes da cadeia do agronegócio, destacando o papel estratégico desse sistema como elo entre a indústria e o produtor rural.

“Os biológicos ocupam posição estratégica dentro dos programas de manejo das principais culturas do país. Essa evolução tem sido impulsionada pelo trabalho dos canais de distribuição, que levam tecnologia, conhecimento e confiança ao produtor rural”, assinala Ricardo Hendges, diretor de Marketing da Biotrop.

A crescente adoção do manejo biológico reflete a eficiência dessas soluções no controle de pragas, doenças e outros desafios fitossanitários, além dos ganhos de produtividade. Para que esses benefícios cheguem até o produtor, a capilaridade do sistema de distribuição é vital. “Por isso, atuamos lado a lado dos nossos parceiros, promovendo suporte técnico, geração de demanda, capacitação e desenvolvimento de mercado”, explica Hendges. “Nossa expectativa na ANDAV é fortalecer ainda mais essa parceria, ampliando a presença dos biológicos no campo.”

Durante o evento, a Biotrop apresenta seu portfólio completo de soluções biológicas para diferentes culturas e sistemas de produção, destacando tecnologias voltadas para produtividade, sanidade, fisiologia vegetal e manejo integrado.

“Queremos ser uma bandeira de segurança para o sistema de distribuição, oferecendo um portfólio inovador, confiável e capaz de gerar mais valor, rentabilidade e fidelização dos produtores. Quando o produtor obtém resultados consistentes, toda a cadeia cresce de forma sustentável”, explica Hendges.

Biotrop no 15º Congresso Andav

Data: 11 a 13 de agosto de 2026

Hora: das 8h30 às 21 horas nos dias 11 e 12; e das 8h30 às 18 horas no dia 13

Local: Transamerica Expo Center

Endereço: Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro, São Paulo – SP, 04757-020

Estande M80

Sobre a Biotrop

A Biotrop é uma das líderes em soluções biológicas e naturais para o agronegócio. Tem como foco a pesquisa e o desenvolvimento de soluções inovadoras, visando contribuir para uma agricultura sustentável, saudável e regenerativa. Com Centros Avançados de Multiplicação de Microrganismos (CAMMs) em Curitiba (PR) e Jaguariúna (SP) e distribuidores parceiros em vários países, a empresa oferece as melhores soluções biológicas e naturais ao mercado. Desde 2023, a BIOTROP integra o Grupo BioFirst, que é líder global em tecnologias biológicas e naturais, com presença em mais de 70 países. Mais informações: www.biotrop.com.br.