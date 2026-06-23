Cristiano Ronaldo entra para a história com gols em seis Copas do Mundo

Craque português alcança 10 gols em Copas e amplia legado na seleção

Cristiano Ronaldo entrou para a história da Copa do Mundo de 2026 ao se tornar o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes do torneio. O atacante português brilhou nesta terça-feira ao balançar as redes duas vezes na vitória sobre o Uzbequistão. Com o desempenho, o camisa 7 chegou a dez gols marcados em Copas do Mundo ao longo da carreira. O feito também o colocou à frente de Eusébio, que tinha nove gols e era o maior artilheiro de Portugal na competição.

A marca reforça a longevidade do craque, que já havia dividido recordes com outros grandes nomes do futebol mundial. Em 2022, ele havia igualado a melhor marca de gols em cinco Copas antes de ser superado por Lionel Messi em participação semelhante. Agora, com gols também em 2026, CR7 volta a se isolar como recordista absoluto de edições com gols.

Ao todo, o português já marcou em Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018, Catar 2022 e EUA/México/Canadá 2026. Além do recorde em Copas, Ronaldo segue como maior artilheiro da história de Portugal com 145 gols. A seleção portuguesa segue viva no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de adversários como Colômbia e Uzbequistão.