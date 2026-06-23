Recapeamento da MS-162 atende demanda histórica e reforça compromisso com o desenvolvimento Sidrolândia

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro, comemorou a publicação da licitação para o recapeamento de 18 quilômetros da rodovia MS-162, entre Sidrolândia e o distrito de Quebra-Coco. A obra, estimada em R$ 9 milhões, atende uma reivindicação que vinha sendo defendida pelo parlamentar junto ao Governo do Estado há vários anos.

De acordo com Gerson Claro, a recuperação da rodovia é resultado de um trabalho permanente de articulação e diálogo com moradores, produtores rurais, lideranças indígenas e o Governo do Estado. Desde 2023, o deputado vem cobrando melhorias na via, considerada estratégica para o escoamento da produção agropecuária, o transporte escolar e o deslocamento diário das comunidades rurais e indígenas da região.

“Essa é uma demanda histórica de Sidrolândia e de toda a região do Quebra-Coco. A publicação da licitação mostra a sensibilidade do governador Eduardo Riedel em atender uma necessidade urgente da população. É uma obra que vai garantir mais segurança para quem trafega pela rodovia, melhorar a logística da produção e oferecer mais qualidade de vida para as famílias que dependem dessa estrada todos os dias”, destacou Gerson Claro.

A recuperação da MS-162 foi tema de diversas agendas conduzidas pelo presidente da Assembleia Legislativa. Nos últimos anos, o parlamentar apresentou indicações, acompanhou reivindicações da comunidade e atuou diretamente na interlocução entre lideranças indígenas e o Governo do Estado para buscar uma solução definitiva para os problemas enfrentados pelos usuários da rodovia. Em dezembro de 2025, Gerson intermediou reuniões que resultaram no compromisso do Executivo estadual de incluir o recapeamento no cronograma de obras de 2026.

Para o deputado, o início do processo licitatório representa mais um passo na política de investimentos em infraestrutura adotada pelo Governo do Estado, fortalecendo o desenvolvimento regional e garantindo melhores condições de mobilidade para a população.

“Quando investimos em infraestrutura, estamos investindo em segurança, desenvolvimento econômico e dignidade para as pessoas. A MS-162 é uma rota fundamental para a região e essa obra terá impacto direto na vida de milhares de sul-mato-grossenses”, concluiu.

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a abertura das propostas da licitação está prevista para o dia 9 de julho. A obra contemplará o trecho mais crítico da rodovia entre Sidrolândia e Quebra-Coco, uma das principais reivindicações dos moradores da região.