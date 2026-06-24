Novo RG: Centro de Campo Grande recebe mutirão de atendimento sem agendamento

Quem tem dificuldade de procurar um posto de identificação durante a semana terá uma oportunidade adicional para solicitar a CIN (Carteira de Identidade Nacional) em Campo Grande. Um mutirão realizado na sexta-feira (26) e no sábado (27), no Pátio O Shopping do Centro (antigo Pátio Central), oferecerá 500 senhas, sem necessidade de agendamento prévio.

Serão distribuídas 250 senhas por dia, por ordem de chegada, a partir das 7h. Na sexta-feira, o atendimento ocorrerá das 8h às 17h30. No sábado, as equipes trabalharão das 8h às 16h30.

As pessoas que comparecerem após o preenchimento das 250 vagas de cada dia serão incluídas na programação de atendimento das semanas seguintes. O encaixe será organizado pela equipe do posto.

O Posto de Identificação do Pátio O Shopping do Centro fica na Rua Marechal Rondon, 1.380, no Centro. Para solicitar o documento, é necessário apresentar o CPF e a certidão de nascimento ou de casamento original, atualizada e sem rasuras, conforme o estado civil. Pessoas divorciadas ou viúvas devem levar a certidão com a respectiva averbação. Não é necessário apresentar foto 3×4.

Menores de idade devem comparecer acompanhados pelo pai, pela mãe ou por outro responsável legal.

A primeira via da CIN é gratuita. O antigo RG continua válido até 2032. Por isso, não é necessário substituir imediatamente um documento que esteja em bom estado e permita a identificação do titular.

O mutirão é uma alternativa para trabalhadores, famílias e outras pessoas que encontram dificuldade para procurar o serviço durante a semana. A população, no entanto, não precisa esperar por uma ação extraordinária para solicitar o documento. A rede regular mantém atendimento mediante agendamento pelo Portal de Serviços da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) https://servicos.sejusp.ms.gov.br.

São oferecidas cerca de 2,5 mil vagas por dia em Mato Grosso do Sul, sendo mil em Campo Grande e 1,5 mil no interior. A rede de identificação possui 93 postos distribuídos pelos 79 municípios. Na Capital, também há atendimento regular aos sábados no Pátio O Shopping do Centro e no Shopping Norte Sul Plaza, mediante agendamento e conforme a disponibilidade apresentada no sistema.

Somente em maio foram expedidas 38.501 carteiras, o maior volume mensal registrado no Estado desde 1979. Desde o início da emissão da CIN, já foram entregues 819.928 documentos, o que representa cerca de 29% da população de Mato Grosso do Sul.

Além dos postos permanentes, os mutirões integram a política estadual de identificação civil e ampliam o acesso ao documento para pessoas com dificuldades de deslocamento, disponibilidade de horário ou acesso ao sistema de agendamento. Em 2025, mais de 130 ações foram realizadas no Estado, com a emissão de mais de 10 mil documentos.

SERVIÇO

O quê: mutirão para solicitação da Carteira de Identidade Nacional

Onde: Posto de Identificação do Pátio O Shopping do Centro (antigo Pátio Central)

Endereço: Rua Marechal Rondon, 1.380, Centro

Sexta-feira (26): atendimento das 8h às 17h30

Sábado (27): atendimento das 8h às 16h30

Senhas: 250 por dia, distribuídas por ordem de chegada a partir das 7h

Excedentes: serão incluídos na programação de atendimento das semanas seguintes

Agendamento prévio: não é necessário

Documentação: CPF e certidão de nascimento ou casamento original, atualizada e sem rasuras

Divorciados e viúvos: certidão com a respectiva averbação

Menores de idade: devem estar acompanhados pelo pai, pela mãe ou por responsável legal

Primeira via: gratuita