Polícia investiga tentativa de homicídio em Maracaju

Vítima foge de criminosos armados e sobrevive a atentado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Ataque a tiros em vila mobiliza Polícia Militar

Um homem escapou de uma tentativa de execução na noite desta terça-feira (23), na Rua Gilberto Alves, Vila Juquita, em Maracaju. O caso mobilizou a Polícia Militar após relatos de disparos de arma de fogo na região e gerou preocupação entre moradores da área. A vítima não foi atingida e conseguiu sobreviver à ação criminosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava em frente à kitnet onde mora quando percebeu a aproximação de dois suspeitos armados. Os indivíduos usavam roupas escuras, sendo que um deles estava encapuzado e o outro com capacete, e invadiram o terreno em atitude suspeita. Ao notar a movimentação, a vítima correu em direção aos fundos do imóvel na tentativa de se proteger.

Durante a fuga, os criminosos efetuaram pelo menos dois disparos contra o homem, que conseguiu se abrigar na residência de um vizinho e não foi atingido. Após a ação, os autores fugiram do local e não foram localizados. A Polícia Militar realizou buscas na região e encontrou uma marca de disparo em uma das paredes das kitnets, além de uma cápsula de munição calibre 9 milímetros, que foi apreendida para investigação. O caso segue sob apuração das autoridades.

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