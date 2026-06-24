Obras de saneamento e drenagem provocam interdições temporárias

Evento reforça estratégia de qualificação, inovação e desenvolvimento humano como pilares para a melhoria dos serviços prestados à população

A valorização dos servidores públicos e o fortalecimento da gestão de pessoas ganharam protagonismo na segunda-feira (22), com a abertura do 5º Encontro de Gestores de Pessoas no Setor Público de MS. Realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, o evento reúne profissionais de diferentes instituições públicas para debater inovação, liderança, saúde mental, desenvolvimento humano e os desafios da administração pública contemporânea.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SAD) e da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Suged), o encontro conta ainda com a correalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), consolidando-se como um dos principais fóruns voltados à modernização da gestão pública no Estado.

Com o tema “Tendências, estratégias e inovação”, a quinta edição reforça uma diretriz cada vez mais presente na gestão estadual: investir nas pessoas para oferecer serviços públicos mais eficientes, modernos e alinhados às necessidades da população. A programação se estende até quarta-feira (24) e contempla palestras, painéis e apresentação de experiências exitosas desenvolvidas por órgãos públicos sul-mato-grossenses.

Durante a abertura, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou que o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul passa necessariamente pelo fortalecimento das pessoas que constroem diariamente as políticas públicas do Estado.

“Nenhum governo alcança resultados consistentes sem investir em quem faz a política pública acontecer. Quando qualificamos nossos servidores, fortalecemos a capacidade de gestão, ampliamos a eficiência dos serviços e melhoramos a vida da população. Mato Grosso do Sul vive um ciclo de crescimento e transformação, e isso também é resultado de servidores preparados, valorizados e comprometidos com a entrega de resultados para a sociedade”, afirmou.

A iniciativa está alinhada às ações estratégicas previstas no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, que estabelece o desenvolvimento dos servidores, a modernização da gestão e a construção de soluções inovadoras para a administração pública como prioridades do Governo do Estado.

Gestão de pessoas como estratégia de desenvolvimento

A área de Gestão de Pessoas tem assumido papel cada vez mais estratégico dentro da administração pública. Além de promover a qualificação profissional, o setor é responsável por desenvolver lideranças, fortalecer a cultura organizacional e criar ambientes mais produtivos, colaborativos e preparados para os desafios do futuro.

Segundo o secretário de Estado de Administração, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, fortalecer a gestão de pessoas é investir diretamente na capacidade de resposta do Estado às demandas da população.

“A gestão de pessoas está no centro da transformação do serviço público. Quando valorizamos, acolhemos e desenvolvemos nossos servidores, fortalecemos a capacidade do Estado de entregar resultados à sociedade. Este encontro representa exatamente isso: um momento de aprendizado, integração e construção de soluções que impactam diretamente a vida das pessoas”, afirmou o secretário.

Investir nas pessoas para transformar serviços

Ao longo dos três dias, os participantes terão acesso a debates sobre saúde mental, clima organizacional, inteligência artificial, people analytics, liderança, bem-estar e novas estratégias para o desenvolvimento dos servidores públicos. A programação também reúne especialistas reconhecidos nacionalmente, como Izabella Camargo, Marina Dias, André Mazinni, Vanessa Weber, Renisson Araújo, Myrelle Jacob e a atriz e apresentadora Dany Suzuki, responsável pela palestra de encerramento com o tema “O Futuro é Humano”.

Para o Governo do Estado, a qualificação permanente dos servidores é um dos pilares para sustentar os avanços conquistados nos últimos anos em áreas como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, assistência social e transformação digital.

“O maior patrimônio de qualquer instituição são as pessoas. Quando investimos em conhecimento, inovação, saúde emocional e desenvolvimento humano, estamos investindo diretamente na qualidade dos serviços que chegam à população. É essa visão que tem guiado Mato Grosso do Sul: um Estado que cresce, que se moderniza e que entende que o desenvolvimento passa, antes de tudo, pela valorização das pessoas”, concluiu Barbosinha.