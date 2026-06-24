Jovem é detido por pichação e dano ao patrimônio público

Suspeito foi flagrado durante ato no centro da cidade e resistiu à abordagem policial

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Ocorrência envolveu resistência à abordagem policial e uso de spray

A PMMS conduziu um jovem de 21 anos por pichação, dano ao patrimônio público, desobediência e resistência na noite desta terça-feira (23) em Nova Andradina. A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 8º Batalhão após acionamento via 190 informando atividade suspeita no centro da cidade. Os policiais localizaram o indivíduo com base nas características repassadas pela denúncia. Durante a abordagem, ele foi flagrado realizando pichações em uma placa próxima ao CONSEP utilizando tinta spray preta.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou se afastar do local e dispensou o material utilizado. Mesmo diante da ordem legal de parada, o jovem não obedeceu às determinações e resistiu à abordagem policial. Os agentes constataram vestígios de tinta nas mãos, rosto e roupas do conduzido. Em diligência complementar, a equipe localizou a lata de spray utilizada na ação criminosa. Diante dos fatos, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A Polícia Militar destacou que a rápida atuação garantiu a interrupção do dano e reforçou a importância das denúncias da população.

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