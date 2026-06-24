Câmara Municipal lamenta morte da ex-vereadora Grazielle Machado

Homenagens marcam falecimento de liderança política sul-mato-grossense

A Câmara Municipal de Campo Grande lamentou o falecimento da ex-vereadora e ex-deputada estadual Grazielle Machado, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, aos 45 anos. A instituição divulgou nota oficial manifestando pesar e solidariedade aos familiares, amigos e demais entes queridos neste momento de dor.

Grazielle Machado exerceu três mandatos como vereadora em Campo Grande, entre 2005 e 2016, tendo ocupado o cargo de primeira-secretária da Casa de Leis. Durante sua atuação no Legislativo municipal, participou da criação da Escola do Legislativo, iniciativa voltada à capacitação de servidores e à aproximação com a sociedade.

Posteriormente, foi eleita deputada estadual em Mato Grosso do Sul, alcançando expressiva votação e se tornando a mulher mais votada da história do Estado naquele período. Publicitária e professora, também integrava a Casa Civil do Governo do Estado e era filha do deputado estadual Londres Machado e da ex-prefeita Ilda Salgado Machado.

A Câmara Municipal destacou o legado deixado pela ex-parlamentar na política sul-mato-grossense e reforçou votos de conforto aos familiares. A despedida mobiliza manifestações de pesar de autoridades e lideranças políticas do Estado.