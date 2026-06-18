Violência marca jogo da Copa do Brasil de Futsal

Agressão marca duelo entre Apodi Futsal e Traipu nas quartas de final

Uma grave agressão marcou a partida entre Apodi Futsal e Traipu, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil de Futsal, disputada na noite de quarta-feira, em Apodi. Um vídeo divulgado pelo Traipu mostra o momento em que o jogador Formiga chuta a cabeça de Léo Café enquanto o adversário estava caído na quadra. Antes da agressão, Formiga havia acertado uma cotovelada no atleta rival durante uma disputa de bola e foi expulso com cartão vermelho. O lance provocou revolta entre jogadores e membros da comissão técnica do Traipu, mas a confusão foi controlada.

Em nota oficial, o clube alagoano classificou a atitude como incompatível com os princípios do esporte, do respeito e do fair play, ressaltando que a rivalidade faz parte do jogo, mas a violência não. No resultado da partida, o Apodi venceu por 2 a 1 no tempo regulamentar, porém o Traipu fez 2 a 0 na prorrogação, com gols de Guilherme e Lukinhas, e garantiu a classificação para as semifinais da competição.

Nota oficial de repúdio

O Esporte Clube Traipu vem a público manifestar seu mais profundo repúdio à agressão sofrida pelo nosso atleta Léo Café, durante a partida realizada na noite de ontem.

Em um lance lamentável, o jogador conhecido como Formiga, da equipe adversária, desferiu um chute na cabeça do nosso atleta, atitude incompatível com os princípios do esporte, do respeito e do fair play que devem prevalecer dentro e fora das quadras.

Reafirmamos o nosso compromisso com um esporte pautado no respeito, na ética e na valorização da vida. A rivalidade faz parte do jogo; a violência, jamais.

Esporte Clube Traipu