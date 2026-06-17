Fifa suspende Zwane por três jogos após expulsão na estreia da Copa

Federação sul-africana ainda pode recorrer da punição aplicada pela entidade máxima do futebol

A Fifa confirmou a suspensão de três partidas para o meia-atacante Zwane, da África do Sul, após sua expulsão na estreia da Copa do Mundo diante do México. O jogador entrou no segundo tempo da partida, mas permaneceu pouco mais de 20 minutos em campo antes de receber o cartão vermelho por atingir o rosto de Alvarado em uma disputa de bola. A decisão amplia os problemas da seleção sul-africana, que já iniciou a competição com derrota por 2 a 0.

A partida foi conduzida pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que distribuiu três cartões vermelhos ao longo do confronto. Após o jogo, o técnico Hugo Broos criticou a arbitragem e considerou exagerada a expulsão de Zwane, embora tenha reconhecido a necessidade de aceitar a decisão. A federação da África do Sul ainda avalia a possibilidade de recorrer da punição.

Caso a suspensão seja mantida, o camisa 11 ficará fora de toda a fase de grupos e também de um eventual confronto dos 16-avos de final. Assim, o atleta somente poderá retornar às oitavas de final, caso sua seleção avance na competição.