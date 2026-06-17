Fifa suspende Zwane por três jogos após expulsão na estreia da Copa

Decisão amplia impacto de expulsão em jogo apitado por brasileiro

Milton
Publicado por Milton
Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Federação sul-africana ainda pode recorrer da punição aplicada pela entidade máxima do futebol

A Fifa confirmou a suspensão de três partidas para o meia-atacante Zwane, da África do Sul, após sua expulsão na estreia da Copa do Mundo diante do México. O jogador entrou no segundo tempo da partida, mas permaneceu pouco mais de 20 minutos em campo antes de receber o cartão vermelho por atingir o rosto de Alvarado em uma disputa de bola. A decisão amplia os problemas da seleção sul-africana, que já iniciou a competição com derrota por 2 a 0.

A partida foi conduzida pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que distribuiu três cartões vermelhos ao longo do confronto. Após o jogo, o técnico Hugo Broos criticou a arbitragem e considerou exagerada a expulsão de Zwane, embora tenha reconhecido a necessidade de aceitar a decisão. A federação da África do Sul ainda avalia a possibilidade de recorrer da punição.

Caso a suspensão seja mantida, o camisa 11 ficará fora de toda a fase de grupos e também de um eventual confronto dos 16-avos de final. Assim, o atleta somente poderá retornar às oitavas de final, caso sua seleção avance na competição.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Mato Grosso do Sul amplia cobertura de esgoto para 77,04% e acelera rumo à universalização

ANELISE PEREIRA - 0
Mato Grosso do Sul ampliou em quase cinco pontos percentuais o atendimento por rede de esgoto em menos de um ano e se firma...
Leia mais

Papy ressalta protagonismo da Câmara em debate que pode levar à intervenção no transporte coletivo

Josimar Palácio - 0
A recomendação de intervenção no Consórcio Guaicurus feita pela comissão especial da Prefeitura representa mais um capítulo de um debate que ganhou força a...
Leia mais

Funtrab divulga vaga para pintor de carros para candidatos com experiência na Capital

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de pintor de carros em...
Leia mais

Emendas de Marcos Pollon garantem R$ 330 mil para saúde em Bodoquena

Milton - 0
Recursos federais reforçam atendimento básico no município O município de Bodoquena recebeu um total de R$ 330 mil em emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal...
Leia mais