Dr. Victor Rocha é convidado para Conferência Municipal de Saúde em Campo Grande

Evento reunirá autoridades, profissionais e sociedade civil para debater o SUS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Vereador Dr. Victor Rocha

Conferência acontecerá nos dias 3 e 4 de julho, na sede da FETEMS

O vereador Dr. Victor Rocha recebeu a visita do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconcelos, que oficializou o convite para sua participação na Conferência Municipal de Saúde de Campo Grande. O evento será realizado nos dias 3 e 4 de julho, na sede da FETEMS, reunindo representantes do poder público, profissionais da área e membros da sociedade civil para discutir os principais desafios e perspectivas da saúde pública no município.

Durante o encontro, Jader destacou a importância da participação dos diversos segmentos envolvidos na construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerada um dos principais espaços de participação social, a conferência tem como objetivo promover o diálogo e elaborar propostas que contribuam para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população. Dr. Victor Rocha agradeceu o convite e reafirmou seu compromisso com iniciativas que ampliem a qualidade do atendimento e fortaleçam a rede pública de saúde em Campo Grande.

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POLÍTICA

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