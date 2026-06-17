Dr. Victor Rocha é convidado para Conferência Municipal de Saúde em Campo Grande

Conferência acontecerá nos dias 3 e 4 de julho, na sede da FETEMS

O vereador Dr. Victor Rocha recebeu a visita do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconcelos, que oficializou o convite para sua participação na Conferência Municipal de Saúde de Campo Grande. O evento será realizado nos dias 3 e 4 de julho, na sede da FETEMS, reunindo representantes do poder público, profissionais da área e membros da sociedade civil para discutir os principais desafios e perspectivas da saúde pública no município.

Durante o encontro, Jader destacou a importância da participação dos diversos segmentos envolvidos na construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerada um dos principais espaços de participação social, a conferência tem como objetivo promover o diálogo e elaborar propostas que contribuam para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população. Dr. Victor Rocha agradeceu o convite e reafirmou seu compromisso com iniciativas que ampliem a qualidade do atendimento e fortaleçam a rede pública de saúde em Campo Grande.