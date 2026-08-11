Semu abre 20 vagas para curso de recepcionista de hotel

A Secretaria Executiva da Mulher (Semu) abriu inscrições para 20 vagas no curso gratuito de Recepcionista de Hotel, voltado a mulheres que buscam qualificação profissional e novas oportunidades no mercado de trabalho. A formação será realizada entre os dias 24 de agosto e 8 de setembro, no CRAS Aeroporto.
A capacitação faz parte do projeto Mulheres que Transformam e é realizada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semu, em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT).
Durante as aulas, as participantes terão contato com conteúdos relacionados ao atendimento ao cliente, comunicação, postura profissional e rotina de recepção. A proposta é desenvolver habilidades que podem ser aplicadas na atuação profissional na área de hotelaria.
As aulas serão realizadas das 13h30 às 17h30. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo WhatsApp (67) 3114-4482. Como são apenas 20 vagas, o preenchimento será limitado à quantidade disponível.
A iniciativa integra as ações de capacitação profissional do projeto Mulheres que Transformam, com foco na ampliação do acesso das mulheres a conhecimentos e ferramentas para a inserção no mercado de trabalho.
Serviço
Curso de Recepcionista de Hotel
- Período: 24 de agosto a 8 de setembro
- Horário: 13h30 às 17h30
- Local: CRAS Aeroporto
- Endereço: Rua Rio Galheiros, 470 – Jardim Aeroporto
- Vagas: 20
- Inscrições: WhatsApp (67) 3114-4482