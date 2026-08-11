Professores da Reme vivenciam ciência em espaços da UFMS

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Professores pedagogos que ministram Ciências do 1º ao 5º ano na Rede Municipal de Ensino (Reme) estão participando de uma formação continuada que leva a prática científica para além da sala de aula. Realizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a 3ª Formação Continuada de Ciências dos Anos Iniciais reúne os profissionais em diferentes ambientes de educação científica da Universidade.

Com o tema “Diálogos Formativos em Terra e Universo”, a programação começou nesta segunda-feira (10) e segue nos dias 11, 13, 14, 17 e 18 de agosto, no campus da UFMS.

A proposta é aproximar os conteúdos trabalhados nas escolas de experiências práticas, recursos e ambientes que podem contribuir para o ensino de Ciências. Cerca de 100 profissionais participam de cada turma e, de acordo com a capacidade dos espaços, são organizados em grupos menores, acompanhados por técnicos da Semed e profissionais da Universidade.

Professores da Reme sentados em pufes durante a formação continuada de Ciências, em sala com a palavra “Tecnologia” na parede ao fundo.

No primeiro dia, o roteiro é dedicado ao eixo Terra e Universo. Os professores passam pelo Museu de Ciências, Parque da Ciência e Planetário, com atividades relacionadas ao Sistema Solar, galáxias, constelações e conceitos da Física.

Já no segundo dia, a formação aborda outros conteúdos previstos no Referencial Curricular da Reme. No Museu de Arqueologia (MuArq), os docentes conhecem aspectos relacionados à arqueologia e aos sítios arqueológicos de Mato Grosso do Sul. O percurso inclui ainda o Espaço Maker e laboratórios da UFMS, com acompanhamento de experimentos e apresentação de recursos que podem ser incorporados às aulas.

Para o professor Rubens Silva Arguelho, técnico da Divisão dos Anos Iniciais, um dos ganhos da formação é a possibilidade de os docentes retornarem a esses locais com os próprios estudantes.

“Os professores estão em contato com essas experiências e conhecendo os espaços, que também podem ser agendados para receber os alunos. A ideia é que possam desenvolver o conteúdo na escola e depois trazer as crianças para vivenciarem, na prática, esse conhecimento”, explicou.

A iniciativa amplia o repertório dos professores e cria possibilidades para que os conteúdos trabalhados em sala sejam retomados em ambientes de observação e experimentação. Assim, os estudantes podem conhecer de perto espaços científicos e acompanhar diferentes formas de construção do conhecimento.

A parceria também aproxima a Reme da estrutura científica disponível na UFMS, criando novas possibilidades para o desenvolvimento das aulas e para a participação dos alunos em atividades práticas.

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