Biblioteca Municipal reabre com programação gratuita

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos será reaberta oficialmente nesta quarta-feira (12), às 8h, na Esplanada Ferroviária. A programação gratuita reúne música, exposição, literatura e visitas guiadas, com atividades até as 10h30.

A abertura começa com a apresentação do Quinteto e Som. Às 8h30, será realizada a cerimônia oficial. Na sequência, às 8h45, será aberta a exposição da artista visual sul-mato-grossense Vitória Vieira de Freitas, com obras inéditas inspiradas em fotografias, paisagens e cenas do cotidiano.

Às 9h, o público acompanha o momento literário e musical com Wanick Correa, ilustrador e autor de romances em quadrinhos, e participação de Adriano Ramos, servidor da Fundação Municipal de Cultura e músico.

A programação continua às 9h30 com a apresentação “Memória Ferroviária: O papel dos museus e das universidades na preservação de acervos”, conduzida pelo arquiteto Bruno Silva Ferreira.

A partir das 9h45, serão realizadas visitas guiadas ao Museu da Ferroviária e à Galeria de Vidro, que recebe a exposição “Coletivo da Quebrada Expo”. O roteiro inclui ainda o ateliê de artes e artesanato.

Acervo diversificado

Com mais de 90 anos de trajetória, a Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos reúne livros de diferentes áreas do conhecimento, autores regionais, revistas, histórias em quadrinhos, obras em Braille, livros em áudio e lançamentos literários.

Fundada em 28 de novembro de 1932 pelo médico e beletrista Perí Alves Campos, a biblioteca recebeu o nome Anna Luiza Prado Bastos em 1987, em homenagem à professora cuiabana que contribuiu para a educação em Campo Grande.

A reabertura integra a biblioteca aos demais espaços culturais da Esplanada Ferroviária, ampliando as possibilidades de acesso à leitura, ao conhecimento e às atividades culturais no Centro da Capital.

Serviço

Reabertura da Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos

  • Data: 12 de agosto
  • Horário: a partir das 8h
  • Local: Espaço de Museologia da Esplanada Ferroviária
  • Endereço: Avenida Calógeras, nº 3045, Centro
  • Entrada: gratuita
CATEGORIAS:
GERAL

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