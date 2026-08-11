Moreninhas terá novo centro esportivo de R$ 1,46 milhão

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Os moradores do bairro Moreninha III, contarão com um novo espaço público para esporte, lazer e convivência. A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação para a construção de um Centro Esportivo Comunitário no Parque Jacques da Luz, com investimento previsto de R$ 1.461.314,09.

O projeto ocupa uma área de aproximadamente 3 mil m² e reúne equipamentos para diferentes atividades. O espaço contará com campo de futebol society com gramado sintético, meia quadra de basquete, playground e pista de caminhada.

Também estão previstas áreas verdes, paisagismo e estruturas de acessibilidade. A proposta é ampliar as possibilidades de uso do parque por crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Licitação

O edital foi publicado nesta terça-feira (11) no Diogrande. Empresas interessadas podem enviar propostas até as 7h44 do dia 27 de agosto de 2026. A sessão de disputa de preços será aberta às 7h45, conforme o horário local de Mato Grosso do Sul.

Após a emissão da ordem de serviço, o prazo estabelecido para execução da obra será de 180 dias. O acompanhamento e a fiscalização ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

O projeto amplia a oferta de equipamentos públicos destinados à prática esportiva e ao lazer na região das Moreninhas. Além das atividades físicas, o novo espaço poderá ser utilizado para convivência e permanência da comunidade.

O edital completo pode ser consultado no Portal de Transparência da Prefeitura de Campo Grande.

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