TSE analisa vídeo de Bolsonaro feito com IA em apoio a Flávio

Corte avalia possível irregularidade eleitoral em conteúdo exibido durante convenção do PL

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

TSE deve discutir caso nesta semana antes de decidir sobre o vídeo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para esta quarta-feira (12) ou quinta-feira (13) uma reunião para analisar o uso de um vídeo produzido com inteligência artificial de Jair Bolsonaro durante a convenção do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Na gravação, um avatar do ex-presidente informa que o conteúdo é artificial, critica sua prisão e afirma ter escolhido Flávio para sucedê-lo. Ao final, o vídeo declara apoio à candidatura do senador, o que motivou uma representação apresentada pela federação formada por PT, PV e PCdoB.

Os partidos alegam que a gravação viola as regras eleitorais sobre conteúdos produzidos por inteligência artificial e também caracteriza propaganda antecipada. A campanha de Flávio, por outro lado, sustenta que não houve pedido direto de voto e que o vídeo deixou explícito que se tratava de uma produção artificial.

A expectativa é que o TSE avalie inicialmente medidas como a retirada do conteúdo e eventual aplicação de multa, enquanto especialistas ouvidos pela BBC divergem sobre a existência de irregularidade. A possibilidade de cassação da candidatura, porém, é considerada improvável neste momento diante da avaliação sobre a gravidade do caso.

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