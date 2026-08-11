Urna eletrônica ganha nova interface para Eleições 2026

Nova fonte, telas redesenhadas, barra de progresso e mais recursos em Libras prometem facilitar o voto e ampliar a acessibilidade nas Eleições 2026

A urna eletrônica terá uma nova interface nas Eleições Gerais de 2026, com mudanças para tornar o processo de votação mais acessível e intuitivo. As alterações foram feitas pela Justiça Eleitoral a partir das principais dificuldades identificadas entre os eleitores.

Entre as novidades estão uma nova fonte, com letras maiores e mais legíveis, telas redesenhadas e uma barra de progresso que permitirá acompanhar as etapas da votação. As mudanças buscam melhorar a experiência do eleitor durante o preenchimento dos votos.

Libras também ganha mais espaço na urna

As urnas também terão ampliação do uso de intérpretes de Libras em diferentes momentos da interação com o equipamento. A medida busca facilitar o acesso às informações para eleitores surdos durante o processo eleitoral.

A nova interface foi testada por eleitores, incluindo pessoas com deficiência visual. Segundo o TSE, as mudanças fazem parte do aperfeiçoamento contínuo das urnas e têm como objetivo garantir uma votação mais simples, acessível e fácil de acompanhar nas eleições de 2026.