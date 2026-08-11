Sesau lança painel para melhorar gestão da saúde em Campo Grande

Ferramenta permite acompanhar produção dos serviços e principais indicadores da rede

Campo Grande passa a contar com uma nova ferramenta para fortalecer a gestão da saúde pública. A Sesau lança nesta terça-feira (11) o Painel de Ferramentas de Gestão em Saúde, criado para reunir dados e indicadores da rede municipal. A plataforma permite acompanhar a produção dos serviços, atualizar informações e monitorar indicadores de diferentes áreas. A proposta é facilitar o planejamento e apoiar decisões baseadas em evidências, com uma visão mais organizada da realidade da saúde.

Entre os dados acompanhados estão informações sobre Urgência e Emergência, Saúde Mental e serviços de Média e Alta Complexidade. O painel também busca ampliar o acompanhamento dos resultados e dar mais transparência à gestão. O lançamento ocorre às 18h, no Teatro do Paço Municipal, com palestra sobre planejamento estratégico baseado em evidências, transparência e governança.

Em seguida, será apresentado o funcionamento do Painel de Produção e Indicadores, com detalhes sobre atualização e principais recursos da ferramenta.