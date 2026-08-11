Arias envia aviões com mantimentos para vítimas de terremoto na Colômbia

Jogador do Palmeiras mobiliza ajuda para região onde nasceu e disponibiliza Pix para brasileiros

O jogador do Palmeiras Jhon Arias enviou dois aviões carregados com mantimentos para ajudar as vítimas do terremoto que atingiu a Colômbia. Um dos aviões chegou na noite de segunda-feira (10), enquanto o segundo tinha chegada prevista para a manhã desta terça-feira (11).

Natural de Chocó, uma das regiões mais afetadas pelo tremor, Arias decidiu mobilizar recursos para atender moradores atingidos pela tragédia. O terremoto, de magnitude 7,4, provocou centenas de mortes, deixou mais de 500 pessoas feridas e causou grandes danos em diferentes áreas do país.

A esposa do jogador, Alejandra Ayala, também participa das ações de ajuda. O casal disponibilizou uma forma de arrecadação por Pix para brasileiros interessados em contribuir com as vítimas. A iniciativa ganhou repercussão nas redes sociais e entre os colombianos.

Arias também recebeu apoio do Palmeiras, que divulgou a campanha para ampliar a arrecadação. Enquanto participa da mobilização, o meia-atacante se prepara para defender o clube contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (12), às 21h30, pela ida das oitavas de final da Libertadores.