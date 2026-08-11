Pesquisa aponta Lula à frente em todos os cenários de 1º e 2º turno

Lula aparece com 40% das intenções no 1º turno

Milton
Publicado por Milton
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Levantamento indica vantagem de Lula no segundo turno

Pesquisa eleitoral divulgada nesta semana aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança das intenções de voto para a eleição de 2026. Segundo os dados informados pelo levantamento, Lula aparece com 40% das preferências no primeiro turno. O estudo também indica vantagem do presidente nos cenários de segundo turno apresentados aos entrevistados. Os resultados, no entanto, representam o momento da pesquisa e podem sofrer alterações até o período eleitoral.

Ao todo, 2.001 eleitores foram entrevistados por telefone entre os dias 7 e 9 de agosto. A pesquisa considera margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. De acordo com as informações divulgadas, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08428/2026.

A pesquisa eleitoral mede as intenções de voto no período em que foi realizada e não representa o resultado das urnas.

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