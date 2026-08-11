Andarilho morre após ingerir etanol na Praça Ary Coelho

Área foi isolada após a morte e corpo encaminhado para os procedimentos necessários

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Corpo de Bombeiros tentou reanimar o homem, mas óbito foi constatado no local

Um andarilho morreu na manhã desta terça-feira (11), após ingerir uma dose de etanol na Rua 14 de Julho, em Campo Grande. O morador de rua tomou o líquido e, pouco depois, passou mal e caiu próximo às grades da Praça Ary Coelho.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe para prestar atendimento ao homem. Os militares realizaram os primeiros socorros e tentaram reanimá-lo, mas, apesar dos esforços da equipe de resgate, a vítima não resistiu e teve a morte constatada no local.

A área foi isolada para os procedimentos de recolhimento do corpo.

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