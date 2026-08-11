Pitbull é morto a tiros após avançar contra policiais no Noroeste

Tutor não foi localizado e ocorrência foi registrada na Depac Cepol
Um cachorro da raça pitbull foi morto a tiros pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (10), no Jardim Noroeste, em Campo Grande, após avançar contra os policiais durante o atendimento a uma ocorrência. A equipe foi acionada por volta das 18h10, após denúncias de que o animal estava solto na Rua das Dálias e apresentava comportamento agressivo. Testemunhas relataram que o cachorro avançava contra pessoas que passavam pelo local.
Os policiais foram até o endereço indicado como sendo do possível tutor para tentar localizar o responsável pelo animal. Conforme o registro policial, o pitbull avançou contra a própria guarnição durante a abordagem. Diante do risco de ataque, os militares efetuaram disparos para neutralizar o cachorro, que não resistiu aos ferimentos.
O tutor não foi localizado e o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animais na Depac Cepol.