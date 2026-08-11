Bombeiro fica ferido após colisão na Ernesto Geisel

Militar do Bombeiros é levado à UPA

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Acidente ocorreu durante conversão de carro para acessar a Rua Maracaju

Um militar do Corpo de Bombeiros, de 31 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (11), na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. O bombeiro seguia de moto quando foi atingido por um carro durante uma conversão para acessar a Rua Maracaju.

Com o impacto, a motocicleta bateu na lateral do veículo e o militar caiu na pista. Ele sofreu escoriações, mas estava consciente e orientado durante o atendimento. O bombeiro foi socorrido pelos colegas e levado para a UPA Coronel Antonino. O motorista do carro não ficou ferido e permaneceu no local.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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