Libertadores retorna com seis brasileiros nas oitavas

Brasileiros entram em campo por vaga nas quartas da Libertadores
A Libertadores 2026 retorna nesta semana com os jogos de ida das oitavas de final. Seis clubes brasileiros seguem na disputa pelo título continental: Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Mirassol. O primeiro brasileiro em campo será o Fluminense, que recebe o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (11), às 19h, no Maracanã. A equipe carioca busca largar em vantagem diante do time argentino, considerado uma das surpresas da competição.
Na quarta-feira (12), o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, às 19h, no Allianz Parque. Mais tarde, às 21h30, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, no principal duelo brasileiro desta fase. Na quinta-feira (13), o Mirassol recebe a LDU, às 19h, enquanto o Corinthians visita o Rosario Central, às 21h30, na Argentina.
O confronto entre Tolima e Independiente del Valle foi adiado pela Conmebol após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia.