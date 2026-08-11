USP revela riscos do uso de canetas emagrecedoras

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Pesquisa aponta falta de evidências sobre segurança do uso estético dos medicamentos

Um estudo internacional liderado por pesquisadores da USP alerta para os riscos do uso de canetas emagrecedoras por pessoas sem obesidade ou indicação clínica. A pesquisa foi publicada na revista científica Obesity e analisou aspectos sociais, culturais, emocionais e comportamentais relacionados ao consumo desses medicamentos.

Os pesquisadores destacam que os agonistas de GLP-1, desenvolvidos para tratar diabetes tipo 2 e obesidade, passaram a ser utilizados também como ferramentas para atingir padrões estéticos. A popularização ocorre principalmente por meio das redes sociais, com influenciadores e celebridades ajudando a difundir a ideia de emagrecimento rápido.

Uso estético cresce enquanto evidências ainda são limitadas

Segundo o estudo, ainda existem lacunas importantes sobre a segurança e os efeitos de longo prazo desses medicamentos em pessoas sem indicação clínica. Entre as preocupações estão possíveis alterações no comportamento alimentar, dependência emocional, medo de recuperar o peso e mudanças na relação com o próprio corpo.

A pesquisa também aponta que o fenômeno varia conforme a cultura de cada país. No Brasil, o uso está relacionado a padrões de beleza influenciados por questões sociais, enquanto em outros locais aparecem fatores como produtividade, autocontrole e vigilância em saúde. Os autores defendem que o uso desses medicamentos seja avaliado dentro de critérios médicos e com acompanhamento profissional.

Leia o estudo completo publicado na revista científica Obesity

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Incêndio em contêiner leva polícia até adolescente em MS

Milton - 0
Jovem de 17 anos foi localizado após imagens de câmeras de segurança registrarem a ação em São Gabriel do Oeste Um adolescente de 17 anos...
Leia mais

Bienvenido transforma sonho em compromisso e abre uma nova era na formação médica da Universidade Interamericana

ANELISE PEREIRA - 0
“Lembrem-se sempre do motivo que trouxe cada um até aqui. A medicina exige dedicação, disciplina e responsabilidade.” Foi com esse recado que o CEO...
Leia mais

Bolsonaro pede ao STF visita dos filhos no Dia dos Pais

Milton - 0
Ex-presidente cumpre prisão domiciliar com restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes O ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao STF autorização para receber os filhos no...
Leia mais

Inpasa cresce no Paraguai com etanol de milho e biodiesel

Milton - 0
Empresa brasileira aposta em etanol de milho e ganha espaço no mercado internacional A Inpasa, empresa líder na produção de etanol de milho no Brasil,...
Leia mais