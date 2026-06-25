ÁGUA CLARA: Prefeitura amplia frota da secretaria de obras com entrega de caminhão prancha

A Prefeitura de Aparecida do Taboado realizou, na manhã desta quinta-feira, 25 de junho, no Almoxarifado Municipal, a entrega oficial de um caminhão prancha, modelo 2026, que passa a integrar a frota da Secretaria Municipal de Obras. O novo veículo representa mais um importante investimento da administração municipal para fortalecer a infraestrutura e ampliar a capacidade de atendimento dos serviços prestados à população.

A solenidade contou com a presença do prefeito José Natan, do vice-prefeito Tenente Ávila, da representação da Câmara Municipal, além de secretários e servidores da administração.

O caminhão prancha será utilizado no transporte de máquinas pesadas e veículos que necessitam de deslocamento, oferecendo mais segurança, agilidade e eficiência nas operações desenvolvidas pela Secretaria de Obras, tanto na área urbana quanto na zona rural.

Durante a cerimônia, o prefeito José Natan destacou a importância da conquista e agradeceu à senadora Tereza Cristina pela destinação do recurso, por meio do Ministério da Agricultura, que possibilitou a aquisição do veículo.

“Hoje é um momento de agradecimento. Agradecemos à senadora Tereza Cristina, que destinou, por meio do Ministério da Agricultura, mais este importante veículo para Aparecida do Taboado. Também agradecemos o apoio que sempre recebemos da Câmara Municipal, parceira das ações que promovem o desenvolvimento do nosso município”, ressaltou o prefeito.

José Natan também enfatizou que a entrega do caminhão reforça o compromisso da gestão municipal com a modernização da frota pública, proporcionando melhores condições de trabalho às equipes responsáveis pela manutenção da infraestrutura urbana e rural.

“A cada novo investimento, fortalecemos a capacidade de atendimento da Prefeitura e garantimos mais eficiência na execução dos serviços, beneficiando diretamente a população de Aparecida do Taboado”, afirmou.

Também prestigiaram a entrega os vereadores Ber Galter, Claudia Padim, Mauro Sampaio, Jucleber Bim, Patrícia da Saúde e Edson Pinduca; o secretário municipal de Obras, Adriano Souza; o secretário adjunto de Obras, Allison Souto; e a secretária adjunta de Governo, Anamelia Rosa.

Com a incorporação do novo caminhão prancha, a Prefeitura segue investindo na renovação e ampliação da frota municipal, garantindo mais estrutura para atender às demandas da Secretaria de Obras e impulsionar o desenvolvimento de Aparecida do Taboado.