Papy cobra explicações sobre atraso em obra na Avenida Ernesto Geisel

Vereador questiona cronograma e impacto em comerciantes da Capital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Eliza Mustafa

Legislativo também pede dados sobre tapa-buracos e pavimentação urbana

    A Câmara Municipal de Campo Grande intensificou a cobrança por informações sobre o andamento das obras na Avenida Ernesto Geisel, após questionamentos do presidente da Casa, vereador Papy, sobre os sucessivos atrasos na execução do projeto. Durante sessão ordinária, o parlamentar informou o envio de ofício à Prefeitura solicitando detalhamento do cronograma e previsão de entrega da intervenção, considerada estratégica para a mobilidade urbana da Capital.

    Segundo ele, a demora tem causado impactos diretos na rotina de moradores, motoristas e comerciantes da região, especialmente no trecho entre a Rua Bom Sucesso e áreas comerciais que seguem prejudicadas pela interdição. Papy destacou que a obra, embora histórica e aguardada há décadas, precisa avançar com transparência e prazos definidos para evitar prejuízos econômicos. O vereador relatou ainda que esteve novamente no local para acompanhar a situação e reforçar a necessidade de respostas oficiais do Executivo. Além disso, ele encaminhou requerimentos solicitando informações sobre serviços de tapa-buraco e empresas contratadas para a manutenção viária na cidade.

    O parlamentar afirmou que a fiscalização busca garantir clareza na aplicação dos recursos públicos e na execução dos contratos em vigor. Também foram solicitados esclarecimentos sobre obras de pavimentação e drenagem no Jardim das Perdizes, onde há divergências sobre o andamento dos serviços. Conforme dados do Legislativo, a intervenção prevê investimentos de aproximadamente R$ 7 milhões e execução em ao menos dez ruas do bairro. O tema segue em análise na Câmara, que mantém cobrança por maior transparência da Prefeitura sobre o andamento das obras e serviços públicos.

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