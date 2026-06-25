Cristiano Ronaldo aproveita folga e reencontra Georgina em Miami

Seleção portuguesa se prepara para enfrentar a Colômbia em Miami

Cristiano Ronaldo aproveitou a folga na agenda da Copa do Mundo e se encontrou com a esposa, Georgina Rodríguez, em Miami nesta quinta-feira (25), em um momento de descanso durante a competição. O atacante português compartilhou o reencontro nas redes sociais, publicando uma foto ao lado da companheira em um sofá, em clima de intimidade e celebração familiar. Georgina também repostou a imagem e destacou o momento ao chamar o jogador de “talismã do papai”, reforçando a proximidade do casal. O encontro ocorre apenas dois dias após a grande atuação de CR7 pela seleção portuguesa, quando marcou dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Uzbequistão.

Naquela partida, Georgina acompanhou o jogo à distância e mostrou nas redes sociais que assistia pela televisão. Mesmo com a agenda intensa do Mundial, o jogador encontrou tempo para o reencontro antes do próximo compromisso decisivo. Miami será o palco da próxima partida de Portugal, aumentando a presença da seleção na região.

A equipe está concentrada em Palm Beach, a cerca de 115 quilômetros da cidade onde ocorreu o encontro. Portugal volta a campo no sábado (27), às 20h30, em duelo direto contra a Colômbia pela liderança do Grupo K. O confronto é decisivo para a classificação e pode definir o caminho da seleção na próxima fase do torneio.



