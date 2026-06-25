Mutirão todos em ação é adiado devido às baixas temperaturas.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A edição do Mutirão Todos em Ação, que seria realizada neste sábado (27), na Escola Municipal Professora Oliva Enciso, no Bairro Tiradentes, foi adiada em razão das baixas temperaturas registradas em Campo Grande e da previsão de continuidade do frio nos próximos dias.

A ação reuniria diversos serviços gratuitos à população, além de atividades sociais, culturais e de cidadania promovidas por secretarias, órgãos municipais e instituições parceiras.

A nova data do Mutirão Todos em Ação será divulgada posteriormente pelos canais oficiais da Prefeitura de Campo Grande.

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