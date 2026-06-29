Campo Grande incentiva pesquisa sobre turismo pet

A Prefeitura de Campo Grande incentiva a participação da população na Pesquisa Nacional sobre Turismo Pet Friendly, promovida pelo Ministério do Turismo em parceria com a UNESCO. A iniciativa busca identificar o perfil de turistas que viajam com animais de estimação, mapear as principais demandas do segmento e contribuir para a elaboração de políticas públicas e materiais de orientação voltados ao fortalecimento desse mercado.

Coordenada no município pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), a pesquisa é destinada a tutores de animais de estimação, gestores públicos e privados e representantes do setor turístico, como meios de hospedagem, restaurantes e atrativos turísticos.

As informações coletadas servirão de base para a elaboração do Manual de Boas Práticas para o Turismo Pet Friendly e do Guia Nacional de Turismo Pet Friendly, que reunirão orientações para empreendimentos e turistas.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, acompanhar o crescimento desse segmento contribui para fortalecer o turismo e a economia local.

“O turismo pet friendly é uma tendência que cresce em todo o mundo e influencia a escolha dos destinos pelos viajantes. Campo Grande acompanha esse movimento e incentiva a participação da população nessa pesquisa, pois os resultados poderão contribuir para orientar políticas públicas e incentivar empreendimentos a oferecerem estruturas cada vez mais preparadas para receber turistas acompanhados de seus animais de estimação, fortalecendo também a economia e o turismo local”, afirma.

A participação é gratuita, voluntária e leva apenas alguns minutos. Quanto maior o número de participantes de Campo Grande, mais representativo será o diagnóstico sobre o potencial e as necessidades do turismo pet friendly no município e no país.

Os interessados podem responder ao questionário até o dia 30 de junho, clicando aqui.