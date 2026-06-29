Campo Grande incentiva pesquisa sobre turismo pet

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande incentiva a participação da população na Pesquisa Nacional sobre Turismo Pet Friendly, promovida pelo Ministério do Turismo em parceria com a UNESCO. A iniciativa busca identificar o perfil de turistas que viajam com animais de estimação, mapear as principais demandas do segmento e contribuir para a elaboração de políticas públicas e materiais de orientação voltados ao fortalecimento desse mercado.

Coordenada no município pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), a pesquisa é destinada a tutores de animais de estimação, gestores públicos e privados e representantes do setor turístico, como meios de hospedagem, restaurantes e atrativos turísticos.

As informações coletadas servirão de base para a elaboração do Manual de Boas Práticas para o Turismo Pet Friendly e do Guia Nacional de Turismo Pet Friendly, que reunirão orientações para empreendimentos e turistas.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, acompanhar o crescimento desse segmento contribui para fortalecer o turismo e a economia local.

“O turismo pet friendly é uma tendência que cresce em todo o mundo e influencia a escolha dos destinos pelos viajantes. Campo Grande acompanha esse movimento e incentiva a participação da população nessa pesquisa, pois os resultados poderão contribuir para orientar políticas públicas e incentivar empreendimentos a oferecerem estruturas cada vez mais preparadas para receber turistas acompanhados de seus animais de estimação, fortalecendo também a economia e o turismo local”, afirma.

A participação é gratuita, voluntária e leva apenas alguns minutos. Quanto maior o número de participantes de Campo Grande, mais representativo será o diagnóstico sobre o potencial e as necessidades do turismo pet friendly no município e no país.

Os interessados podem responder ao questionário até o dia 30 de junho, clicando aqui.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Agetran inicia mudanças viárias no Bela Vista nesta terça 

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) inicia a reestruturação viária do Jardim Bela Vista nesta terça-feira (30). As intervenções reorganizam o fluxo...
Leia mais

Idoso é achado morto dentro de saco em chácara no Assentamento Conquista

Milton - 0
Vítima estava desaparecida desde o fim de semana Um idoso de 72 anos, identificado como Antônio Ormondes Pereira, foi encontrado morto em uma chácara no...
Leia mais

Trabalho parlamentar de Zé Teixeira busca investimentos na saúde, esporte e trânsito

Milton - 0
Intervenções diretas na segurança viária da Capital, ampliação de exames oftalmológicos de alta complexidade pelo SUS na região da Grande Dourados e o fortalecimento...
Leia mais

Sesi Lab cria sistemas agroecológicos em Brasília

Milton - 0
Projeto integra biodiversidade, educação ambiental e inovação tecnológica na capital federal Iniciativa do Sesi Lab implantou sistemas agroecológicos educativos na área externa do museu em...
Leia mais