Cidade da Copa exibe Brasil e Japão com estrutura gratuita 

A Esplanada Ferroviária será palco da transmissão da partida entre Brasil e Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo. A Cidade da Copa abre às 11 horas, com o início do jogo marcado para as 13 horas. O acesso é totalmente gratuito.

Além da exibição em telão de alta definição, o espaço oferece uma extensa programação cultural. Imediatamente após o apito final, a cantora sul-mato-grossense Karla Coronel sobe ao palco com o projeto Pagode da Coronel. Na sequência, o DJ Júlio Prodigy assume o comando da festa para celebrar o futebol brasileiro.

Para assegurar o bem-estar do público, a estrutura montada na Rua Doutor Temístocles dispõe de praça de alimentação, banheiros e controle rigoroso de acesso. O patrulhamento atua de forma integrada, unindo efetivos da segurança privada, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, proporcionando um ambiente seguro para as famílias.

Torcedores na Cidade da Copa enquanto o hino nacional é tocado

O projeto é uma realização do Ponto Bar com co-realização da Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). O produtor cultural Thallyson Perez detalha o propósito da iniciativa.

“A Cidade da Copa nasceu para ser um espaço de encontro. Cada jogo fortalece esse sentimento de pertencimento e mostra que Campo Grande tem potencial para realizar grandes eventos, movimentando a cultura, o comércio e o turismo. Nossa expectativa é receber um público ainda maior nesta fase decisiva e transformar a Esplanada Ferroviária em um grande palco de apoio à Seleção Brasileira”.

O diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, ressalta a preparação do local. “Convidamos toda a população para estar presente e torcer pelo Brasil. A Cidade da Copa é um ambiente pensado para as famílias, oferecendo comodidade, praça de alimentação e uma estrutura para que todos possam aproveitar esse momento juntos”, garantiu.

Arte urbana

A identidade visual do evento recebeu uma nova intervenção artística para esta fase da competição. Cerca de 30 alunos da Escola Pública de Futebol da Funesp participaram da pintura de um mural na Rua Temístocles. Assinada pela artista plástica Belletopias, a obra ilustra a busca da Seleção Brasileira pelo hexacampeonato e celebra a diversidade.

Serviço

Segunda-feira, 29 de junho

A partir das 11h; Jogo às 13h

Esplanada Ferroviária – Rua Dr. Temístocles, 103 – Centro

Atrações: Pagode da Coronel e DJ Júlio Prodigy