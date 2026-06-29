Em dia de jogo, frente fria pode levar chuva ao sul de MS

Frente fria muda o tempo nas regiões sul e sudoeste nesta segunda-feira

A chegada de uma frente fria altera o tempo em MS nesta segunda-feira (29), com previsão de chuvas e possibilidade de tempestades nas regiões sul e sudoeste do Estado. Nas demais áreas, o tempo permanece firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, favorecido pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O destaque do dia é o contraste nas temperaturas, com máximas entre 20°C e 22°C no sul, enquanto as regiões norte e pantaneira podem atingir até 31°C.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 18°C e 28°C. Os ventos sopram do quadrante sul, com intensidade entre 30 e 50 km/h, reforçando a mudança nas condições climáticas. A previsão indica atenção para possíveis instabilidades nas áreas mais ao sul, enquanto o restante do Estado terá um dia de tempo estável.