Puxões de cabelo marcam briga entre mulheres em Dourados

Vítima sofreu escoriações e foi encaminhada ao Hospital da Vida.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Confusão mobiliza PM e Samu Indígena

Uma mulher de 33 anos ficou ferida após uma briga na madrugada deste domingo (28), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados. A Polícia Militar foi acionada inicialmente por uma denúncia de ferimento por arma branca, mas, ao chegar ao local com uma equipe do Samu Indígena, constatou que não havia vítima esfaqueada. Os policiais encontraram duas mulheres caídas no chão trocando agressões físicas e precisaram intervir para encerrar a confusão.

A mulher de 33 anos apresentava escoriações pelo corpo, recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital da Vida. Já a jovem de 19 anos não tinha lesões aparentes e foi conduzida à Depac. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato.

As circunstâncias que motivaram a briga serão investigadas pelas autoridades competentes.

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