Ibama multa R$ 2,62 milhões em operação na Bacia de Santos

Fiscalização identifica infrações em plataformas de petróleo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Ibama

Derramamento de óleo gera 100 autos de infração

O Ibama aplicou multas que somam R$ 2,62 milhões após uma operação de fiscalização realizada em junho na Bacia de Santos, no litoral de São Paulo. A ação teve como foco a apuração de infrações ambientais relacionadas a derramamento de óleo e outras substâncias nocivas em atividades de exploração e produção de petróleo em alto-mar e em embarcações de apoio. O trabalho resultou na emissão de 100 autos de infração e na elaboração de 30 laudos técnicos e de constatação, que embasaram as medidas administrativas adotadas pelo órgão.

A força-tarefa contou com agentes especializados em emergências ambientais e climáticas, que analisaram processos e reforçaram a responsabilização de empresas envolvidas. Durante a operação, também foram utilizadas ferramentas tecnológicas desenvolvidas para apoiar a fiscalização, incluindo um agente de inteligência artificial voltado à extração e organização de informações processuais, além de modelos padronizados de laudos técnicos.

Entre os recursos empregados estão os aplicativos ProMar, que calcula a distância de ocorrências até municípios costeiros, e FiscFlow, responsável pela gestão de processos e geração automatizada de relatórios. O Ibama destacou que o uso dessas tecnologias contribui para maior agilidade e precisão nas análises, fortalecendo a fiscalização ambiental na região marítima brasileira.

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