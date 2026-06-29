Criança morre em incêndio dentro de casa em Terenos

Perícia investigará causas de tragédia em Terenos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jornal Midiamax

Incêndio ocorreu durante confraternização da família e causas ainda são apuradas

Um menino de 6 anos morreu na noite de domingo (28) após um incêndio atingir uma residência em Terenos, a cerca de 32 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações iniciais, o fogo começou por volta das 20h, enquanto familiares participavam de uma confraternização na área externa do imóvel. Na tentativa de se proteger das chamas, a criança teria se escondido atrás de um sofá, dificultando sua localização durante o resgate.

Com a grande quantidade de fumaça no interior da casa, o menino acabou morrendo por asfixia antes da chegada do Corpo de Bombeiros. A avó da vítima passou mal ao receber a notícia e precisou de atendimento médico. O delegado responsável pelo caso informou que a perícia de engenharia criminal irá investigar a origem do incêndio.

As circunstâncias que provocaram o fogo ainda são desconhecidas e seguem sob apuração das autoridades.

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