Homem morre após colisão entre Hilux e bitrem na MS-141

Vítima morreu antes da chegada das equipes de resgate

Um homem morreu na noite de domingo (28) após a caminhonete Toyota Hilux em que viajava colidir com um bitrem canavieiro na rodovia MS-141, entre os municípios de Ivinhema e Naviraí. O acidente ocorreu nas proximidades de uma estrada vicinal de acesso a fazendas, e a vítima morreu ainda no local antes da chegada das equipes de socorro.

Um passageiro que também estava na caminhonete foi resgatado com vida e encaminhado para atendimento hospitalar, mas seu estado de saúde não foi divulgado. Conforme relatos, o motorista do bitrem estacionou o veículo cerca de um quilômetro à frente do ponto da colisão. A vítima fatal ainda não havia sido oficialmente identificada. Informações preliminares indicam que o homem retornava para Dourados após passar o dia com familiares em Novo Horizonte do Sul.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.