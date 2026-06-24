Ribas Avança: Prefeitura lança ordem de serviço para pavimentação e drenagem de três bairros neste domingo

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo realiza neste domingo, dia 28 de junho, às 9h, o lançamento da ordem de serviço para as obras de pavimentação e drenagem dos bairros Boa Vista, Nossa Senhora Aparecida e Jardim das Palmeiras.

A solenidade acontecerá na Rua Dário Nogueira, esquina com a Rua João Barbosa de Oliveira, e marcará mais uma importante etapa do programa Ribas Avança, que vem transformando a infraestrutura urbana do município com investimentos em mobilidade, drenagem, pavimentação e qualidade de vida.

Com investimento de R$ 13.027.268,26, a obra prevê a implantação de 15.967,76 metros quadrados de pavimentação asfáltica, execução de 3.102,72 metros de galerias de drenagem pluvial, além da construção de calçadas acessíveis, implantação de sinalização viária e dispositivos de captação de águas pluviais.

As melhorias irão beneficiar diretamente centenas de famílias que há anos aguardam por mais infraestrutura e melhores condições de mobilidade. A drenagem pluvial será fundamental para garantir maior durabilidade da pavimentação e minimizar os impactos causados pelas chuvas na região.

O prefeito Roberson Moureira destacou que a obra representa mais um compromisso assumido com a população que está saindo do papel.

“Estamos levando infraestrutura para bairros que há muito tempo esperavam por esse investimento. Pavimentação e drenagem significam mais segurança, valorização dos imóveis, melhoria da mobilidade e mais qualidade de vida para as famílias. É mais um avanço importante para Ribas do Rio Pardo e um compromisso que estamos cumprindo com a nossa população”, afirmou.

As obras serão executadas por meio da parceria entre a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através do programa MS Ativo Municipalismo. A iniciativa demonstra a força da união entre os governos municipal e estadual para viabilizar investimentos que transformam a realidade dos bairros e melhoram a vida da população.

A Prefeitura convida toda a população, especialmente os moradores dos bairros beneficiados, para acompanhar este momento que marca o início de mais uma obra estruturante para a cidade. Ribas Avança com mais infraestrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para a população.