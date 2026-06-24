Consolidação da Rota Bioceânica ainda exige muito trabalho, afirma Reinaldo

O ex-governador de Mato Grosso do Sul e pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja, afirma que a consolidação da Rota Bioceânica ainda depende de muito trabalho e de uma representação política forte e técnica em Brasília. Segundo ele, o corredor precisa superar desafios regulatórios e estruturais para se tornar realidade.

No Senado, Reinaldo pretende atuar de forma estratégica para destravar os principais gargalos que ainda impedem o pleno funcionamento da rota. Entre as prioridades estão a harmonização da legislação aduaneira entre os países envolvidos, novos acordos fitossanitários, a integração dos sistemas de transporte internacional e a qualificação da mão de obra local para atender às demandas logísticas que surgirão.

Com a Ponte Internacional de Porto Murtinho em fase final de execução, a expectativa é de que a estrutura principal seja entregue ainda em 2026. O corredor ligará o Atlântico aos portos chilenos no Pacífico, encurtando em até 17 dias o tempo de viagem para a Ásia e reduzindo custos logísticos em até 40%.

Reinaldo destaca que a rota representa um divisor de águas para Mato Grosso do Sul. Estudos apontam que o volume de carne bovina exportado para o Chile pode triplicar, enquanto indústrias e operadoras logísticas já demonstram interesse em se instalar ao longo do traçado, gerando milhares de empregos diretos e indiretos em municípios como Porto Murtinho, Jardim, Guia Lopes da Laguna e Campo Grande.

“Para que esse potencial se concretize, Mato Grosso do Sul precisa de uma voz atuante em Brasília que garanta os recursos e as parcerias necessárias. Meu compromisso é trabalhar para completar a infraestrutura que falta e transformar o corredor em desenvolvimento real para as famílias sul-mato-grossenses”, afirmou o pré-candidato.