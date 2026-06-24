Paciente denuncia falta de exames no Cedip do Nova Bahia

Prefeitura de Campo Grande foi procurada e espaço segue aberto para manifestação

Paciente em tratamento contínuo no Centro de Doenças Infecto-Parasitárias (Cedip), no bairro Nova Bahia denunciou a falta de exames laboratoriais básicos na unidade em Campo Grande. O relato aponta que procedimentos simples, como exames de urina e testes para hepatite B, estariam indisponíveis há meses na rede pública.

O usuário do serviço classificou a situação como um “absurdo” diante da demanda médica. Entre os exames citados estão Anti-HBs, HBsAg e a dosagem de TGP, solicitados por infectologista. Segundo ele, não se trata de atraso, mas de suspensão na realização dos testes. O paciente afirma que a ausência dos diagnósticos pode comprometer o acompanhamento clínico de quem depende do SUS. Ele também destaca o impacto maior sobre pessoas de baixa renda que não conseguem pagar exames particulares.

Para o denunciante, há violação do direito constitucional de acesso à saúde integral. Ele reforça que o cidadão não deveria arcar com custos de exames básicos da rede pública. A Prefeitura de Campo Grande foi procurada para esclarecimentos, mas não havia se manifestado até o fechamento da reportagem.