Junho Prata leva ações de acolhimento aos idosos

A campanha Junho Prata está mobilizando as unidades da Rede Municipal de Assistência Social e entidades parceiras de Campo Grande com atividades voltadas à valorização, proteção e garantia dos direitos da pessoa idosa. Ao longo do mês, Cras, Centros de Convivência do Idoso (CCIs) e instituições da rede promovem ações culturais, palestras, atividades de saúde e momentos de integração.

A abertura oficial da campanha, realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, aconteceu no Asilo Dom Bosco e reuniu usuários e representantes das entidades que integram a rede socioassistencial do município. A programação contou com apresentações de música e dança protagonizadas pelos próprios idosos atendidos pelos serviços.

Durante o evento, participantes destacaram a importância das ações desenvolvidas pela rede de assistência social para o fortalecimento dos vínculos comunitários e a promoção da autonomia. Usuário do CCI Piratininga, Francisco de Sá ressaltou a importância do acolhimento oferecido pela unidade e das atividades que incentivam o protagonismo dos idosos, como o grupo de violeiros Passageiros do Tempo, que se apresentou na abertura da campanha.

Para Hercilia Domingues, de 71 anos, atendida pela Associação Beneficente dos Renais Crônicos (Abrec), o apoio oferecido pela instituição é fundamental. “Minha filha mora em outra cidade, então ali é um suporte para mim, onde tenho amigos e posso contar com todos os profissionais que trabalham lá”, afirmou.

A secretária municipal de Assistência Social, Camilla Nascimento, destacou a importância do fortalecimento permanente das políticas públicas voltadas ao envelhecimento com dignidade. Segundo ela, o trabalho desenvolvido pela rede vai além das vagas de acolhimento oferecidas pelas entidades parceiras, abrangendo ações de convivência, proteção social e garantia de direitos.

Programação nas unidades

As atividades da campanha seguem até o fim de junho em diferentes regiões da Capital. No Cras Canguru, a programação incluiu desfile, mostra cultural e apresentações artísticas. Já o Cras Aeroporto promoveu rodas de conversa sobre os direitos da pessoa idosa e a prevenção da violência, em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a Unidade de Saúde da Família Aero Itália, a 44ª Promotoria de Justiça e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

A Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU) também realiza palestras itinerantes nos Cras por meio do Núcleo de Apoio à Comunidade Idosa (Nucai). Os encontros abordam temas como o Estatuto da Pessoa Idosa, os diferentes tipos de violência, o processo de envelhecimento e a prevenção de quedas.

No CCI Piratininga, as atividades tiveram como foco a conscientização sobre os direitos da pessoa idosa e o combate a todas as formas de violência. Segundo o coordenador da unidade, Ivaldo Domingos Leôncio, a iniciativa busca fortalecer o respeito, a inclusão e a proteção desse público.

Já no Cras Zé Pereira, a programação contou com rodas de conversa conduzidas por acadêmicos do curso de Nutrição da UCDB, abordando temas relacionados à autoestima, integração social e qualidade de vida.

O coordenador do Cras Estrela Dalva, Alessandro Chaves, reforçou que o trabalho de proteção à pessoa idosa é realizado de forma contínua nas unidades. Segundo ele, além da orientação sobre direitos, os serviços contribuem para o enfrentamento da solidão e para o fortalecimento das redes de apoio e convivência comunitária.