Carreta com ovos tomba na MS-306 e tem carga saqueada

Motorista ficou ferido e foi socorrido após o acidente

Uma carreta carregada com cerca de 1,5 mil caixas de ovos tombou na MS-306, nas proximidades de Costa Rica, na rotatória conhecida como Três Divisas, região que liga Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. O acidente ocorreu na quinta-feira (18) e mobilizou equipes de resgate e segurança na rodovia. A carga ficou espalhada pela pista após o tombamento do veículo. O caminhoneiro ficou ferido e foi socorrido por populares que passavam pelo local. Em seguida, ele foi encaminhado para atendimento médico em um hospital de Costa Rica.

Parte da carga, aproximadamente metade, foi levada por saqueadores antes da chegada de controle mais efetivo da área. Uma empresa de segurança privada foi acionada para proteger o restante da mercadoria e evitar novos furtos. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e realizou o controle do tráfego e os levantamentos da ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

A retirada de cargas de veículos acidentados sem autorização é crime previsto no Código Penal, podendo configurar furto com pena de reclusão e multa.