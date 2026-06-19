ITAPORÃ: Prefeitura inicia obras de drenagem e pavimentação no distrito de Piraporã

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A prefeitura de Itaporã iniciou as obras de drenagem e pavimentação asfaltica na rua Antônio João, no distrito de Piraporã.  Recentemente o prefeito assinou a  ordem de serviço para a execução de obras que também serão realizadas nas ruas Ruas Barão do Rio Branco, que passará a fazer ligação com trechos já pavimentados, além das conexões com as ruas São Gonçalo, Marechal Floriano e São Onófre. Também a Rua Dom Pedro II, localizada na entrada do distrito, que está no cronograma de drenagem e pavimentação asfáltica.

Ao lado de Cascatinha, liderança e vereador por aquele distrito, o prefeito Tiago Carbonaro destacou que o investimento reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento dos distritos e com a melhoria da qualidade de vida da população.

“Estamos levando mais conforto, segurança e infraestrutura para os moradores de Piraporã. Esta é uma obra aguardada há muitos anos e que agora se torna realidade graças ao trabalho sério e ao planejamento da nossa gestão”, afirmou o prefeito.

O vereador Cascatinha ressaltou a importância da iniciativa enfatizando que está é  a concretização de um compromisso antigo com a população. “São melhorias aguardadas a mais de 60 anos, que valorizam os imóveis, trazem mais dignidade aos moradores e representam um avanço significativo para o distrito”, destacou o parlamentar.

As obras integram um amplo conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura de Itaporã na área de infraestrutura urbana, beneficiando tanto a sede do município quanto os distritos. A iniciativa reafirma o compromisso da atual administração em promover desenvolvimento, mobilidade e melhores condições de vida para toda a população.

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