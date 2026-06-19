Porto Murtinho celebra 114 anos com desfile cívico, entregas e mais de R$ 72,9 milhões em investimentos

Porto Murtinho celebrou, no sábado, dia 13 de junho, seus 114 anos de emancipação política, reafirmando sua importância histórica, cultural, econômica e estratégica para Mato Grosso do Sul. Localizado às margens do Rio Paraguai e na fronteira com o Paraguai, o município carrega em sua trajetória marcas de grandes acontecimentos, ciclos econômicos importantes e uma identidade construída pela força, pela tradição e pelo orgulho do povo murtinhense.

A programação alusiva ao aniversário contou com o tradicional desfile cívico, reunindo escolas municipais e estaduais, servidores públicos e representantes de diversos setores do município. As apresentações destacaram a história, a cultura, a educação e o sentimento de pertencimento da população à Cidade Encantada.

A solenidade contou com a presença do governador Eduardo Riedel e da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel; do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; do ex-secretário de Estado, Jaime Verruck; do prefeito Nelson Cintra e da primeira-dama Maria Lúcia Ribeiro; da vice-prefeita Dra. Andreara Castro; da assessora de projetos Vívian Cruz; do senador Nelsinho Trad e sua esposa Keyla; do deputado federal Dr. Luiz Ovando; do deputado estadual Paulo Corrêa; do prefeito de Caracol, Neco Pagliosa; da presidente da Câmara Municipal, Sirley Pacheco; da diretora administrativa da Câmara Municipal, Regina Heyn; dos vereadores Ana Paula Bittencourt, Elbio, Carla Mayara, Antônio Viana, Rodrigo Fróes e Marcela Quinones, além de outras autoridades civis, religiosas e militares.

Além das celebrações, o aniversário de Porto Murtinho também foi marcado por entregas, assinaturas de convênios, ordens de serviço, inaugurações e autorizações que integram um amplo pacote de investimentos para o município. Somente em obras e ações do Governo de Mato Grosso do Sul, os investimentos ultrapassam R$ 72,9 milhões, contemplando infraestrutura, saúde, mobilidade urbana, habitação, sinalização viária, estradas, aeroporto e melhorias em equipamentos públicos.

Entre as ações do Governo do Estado estão obras e investimentos como pavimentação e drenagem, melhorias em acessos importantes, iluminação da entrada da cidade pela BR-267, balizamento noturno do aeroporto, construção de moradias, convênios habitacionais, mobilidade urbana, pontes, além de ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura e da logística do município.

Os investimentos reforçam o papel estratégico de Porto Murtinho na Rota Bioceânica, corredor internacional que deve ampliar a integração entre o Brasil, o Paraguai, a Argentina, o Chile e o mercado asiático. Com sua localização privilegiada, o município se consolida como uma importante porta de entrada para novas oportunidades de desenvolvimento econômico, turístico e logístico.

Além dos investimentos estaduais, Porto Murtinho também recebeu recursos federais viabilizados por meio de emendas parlamentares, programas federais, convênios e articulações políticas que fortalecem importantes projetos para a população. Entre os parlamentares que contribuíram para a destinação de recursos ao município estão a senadora Soraya Thronicke, o senador Nelsinho Trad, a senadora Tereza Cristina, o deputado federal Dr. Luiz Ovando e o deputado federal Vander Loubet.

Esses recursos contemplam áreas como saúde, habitação, cultura, agricultura, esporte, qualificação profissional, infraestrutura urbana e transporte sanitário. Entre os projetos estão a ampliação da ESF Dulcemar Festugato, a revitalização do Museu Dom Jaime Aníbal Barrera, obras de pavimentação e drenagem, manutenção de estradas vicinais, investimentos na Orla do Rio Paraguai, construção do Centro de Produção e Comercialização da Agricultura, entrega de vans, construção de unidades habitacionais, revitalização da Praça Thomaz Laranjeiras, do Ginásio Municipal e da Casa da Cultura, entre outras ações.

O prefeito Nelson Cintra destacou a importância da data como um momento de celebração, gratidão e compromisso com o futuro de Porto Murtinho. Ao lado da vice-prefeita Dra. Andreara Castro e da primeira-dama Maria Lúcia Ribeiro, a gestão municipal tem trabalhado para valorizar a história do município, fortalecer parcerias e buscar novos investimentos que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

Conhecida como a Cidade Encantada, Porto Murtinho se destaca por suas belezas naturais, pela riqueza do Pantanal, pela cultura fronteiriça e pelo acolhimento de sua gente. Suas construções históricas, tradições, manifestações artísticas, culinária, música e costumes revelam a diversidade e o orgulho de um povo que mantém viva sua memória.

Celebrar os 114 anos de Porto Murtinho é reconhecer cada conquista, cada memória e cada cidadão que faz parte dessa trajetória. É também renovar o compromisso com o desenvolvimento, a união e o progresso de uma cidade que segue escrevendo sua história com orgulho.

Parabéns, Porto Murtinho! 114 anos da nossa Cidade Encantada.