SIDROLÂNDIA: Areia, esporte e integração marcam disputas de vôlei de praia dos Jogos Escolares 2026

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

As disputas de vôlei de praia marcaram mais uma etapa dos Jogos Escolares 2026 em Sidrolândia. A modalidade foi realizada nos dias 17 e 18 de junho e contou com a participação de estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares do município. As competições aconteceram no Estádio Municipal Sotero Zarate e no Parque Leonel Brizola.

A competição reuniu estudantes de 11 a 17 anos, nas categorias masculina e feminina, proporcionando dois dias de disputas marcadas pelo empenho dos participantes e pelo incentivo à prática esportiva entre os jovens.

Além da busca por bons resultados, o evento também promoveu a integração entre os alunos, fortalecendo valores como respeito, cooperação e trabalho em equipe dentro e fora das quadras.

Os Jogos Escolares têm papel importante no incentivo à participação dos estudantes em atividades esportivas, contribuindo para o desenvolvimento social e educacional dos jovens do município.

Os atletas e equipes que se destacaram nas modalidades de vôlei de praia, vôlei de quadra e handebol serão homenageados em cerimônia de premiação que terá data divulgada posteriormente pela organização.

Promovido pela Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME) e da Fundação Municipal de Esporte, o evento integra o calendário esportivo do município e amplia as oportunidades para que os estudantes participem de competições escolares, desenvolvam suas habilidades e representem suas escolas em diferentes modalidades.

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ESPORTE

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