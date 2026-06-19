SIDROLÂNDIA: Areia, esporte e integração marcam disputas de vôlei de praia dos Jogos Escolares 2026

As disputas de vôlei de praia marcaram mais uma etapa dos Jogos Escolares 2026 em Sidrolândia. A modalidade foi realizada nos dias 17 e 18 de junho e contou com a participação de estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares do município. As competições aconteceram no Estádio Municipal Sotero Zarate e no Parque Leonel Brizola.

A competição reuniu estudantes de 11 a 17 anos, nas categorias masculina e feminina, proporcionando dois dias de disputas marcadas pelo empenho dos participantes e pelo incentivo à prática esportiva entre os jovens.

Além da busca por bons resultados, o evento também promoveu a integração entre os alunos, fortalecendo valores como respeito, cooperação e trabalho em equipe dentro e fora das quadras.

Os Jogos Escolares têm papel importante no incentivo à participação dos estudantes em atividades esportivas, contribuindo para o desenvolvimento social e educacional dos jovens do município.

Os atletas e equipes que se destacaram nas modalidades de vôlei de praia, vôlei de quadra e handebol serão homenageados em cerimônia de premiação que terá data divulgada posteriormente pela organização.

Promovido pela Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME) e da Fundação Municipal de Esporte, o evento integra o calendário esportivo do município e amplia as oportunidades para que os estudantes participem de competições escolares, desenvolvam suas habilidades e representem suas escolas em diferentes modalidades.