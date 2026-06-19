Visita de Lula a MS reforça articulação política do PT para 2026

Encontros políticos devem fortalecer alianças do campo democrático

A visita do presidente Lula a Mato Grosso do Sul, marcada para a próxima quinta-feira (25), em Ponta Porã, deve ter impacto direto na articulação política do PT no Estado e fortalecer a pré-candidatura do deputado federal Vander Loubet ao Senado em 2026. A agenda oficial inclui a entrega de 1.400 títulos de regularização fundiária no Assentamento Itamarati, ação que reforça políticas de reforma agrária e amplia a presença do governo federal na região.

Além do compromisso institucional, há expectativa de reuniões com lideranças políticas locais e com Vander, que é um dos principais nomes da base governista no Estado. A movimentação também envolve aliados como o ex-deputado federal Fábio Trad, pré-candidato ao governo estadual, e a senadora Soraya Thronicke, que disputa a reeleição. Esses atores políticos devem compor a mobilização da Federação Brasil da Esperança e partidos aliados durante a visita presidencial. No campo estratégico, o PT considera a candidatura de Vander como prioridade para fortalecer sua representação no Senado.

Lula tem defendido nomes alinhados a pautas sociais, como combate à fome, desenvolvimento sustentável e defesa do estado democrático de direito. A presença do presidente em Ponta Porã também funciona como sinalização política para a organização das chapas estaduais. O evento, portanto, une agenda administrativa e projeção eleitoral em um cenário de antecipação das disputas de 2026.



