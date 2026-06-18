Festival de Yoga promovido pela Fundesporte será neste domingo no Parque das Nações Indígenas

Em alusão ao Dia Internacional do Yoga, a terceira edição do Festival de Yoga Vida Saudável 2026 será realizada neste domingo, 21 de junho, a partir das 7 horas, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público e reunirá uma programação diversificada, voltada para pessoas de todas as idades. A iniciativa busca promover saúde, bem-estar, integração social e qualidade de vida por meio de práticas corporais, meditativas e atividades recreativas.

Entre as atividades previstas estão caminhada, aula do protocolo indiano, práticas de yoga acessível, yoga adaptado para crianças, abraço coletivo e sorteios.

O evento contará ainda com uma aula especial de yoga infantil, voltada para crianças de três a 12 anos, promovendo a participação de toda a família em um momento de conexão com o corpo e com a natureza. Também será oferecida a prática de yoga acessível, destinada a idosos, pessoas com mobilidade reduzida, usuários de cadeira de rodas e gestantes.

O Festival de Yoga é organizado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), em parceria com a Embaixada da Índia, Yoga para Todos, Movimento Sadhaka, SES (Secretaria de Estado de Saúde) e Tribunal de Contas.

Rodrigo Duarte, 47 anos, professor especialista em yoga e em respiração consciente, com mais de 20 anos de experiência.

“O protocolo indiano é uma prática tradicional de Yoga desenvolvida para ser acessível a pessoas de diferentes idades e níveis de experiência. Ter uma manhã dedicada a essa vivência é uma oportunidade de promover saúde, bem-estar e integração entre a comunidade. Acredito que respirar é voltar para si. Quando aprendemos a respirar com mais consciência, passamos a nos perceber com mais clareza, equilíbrio e carinho. Essa reconexão reflete diretamente na saúde, nos relacionamentos, no trabalho e na forma como enfrentamos os desafios do dia a dia”.

Sobre o crescimento da prática na capital ele comentou: “Hoje vemos um público bastante diverso, formado por jovens, adultos e idosos. Eventos como o Dia Internacional do Yoga fortalecem esse movimento, ampliam o acesso da população à prática e ajudam a difundir uma cultura de mais consciência, saúde e bem-estar para todos”, frisou.

Milena de Barros Fontoura, de 46 anos, é professora de yoga e diretora-presidente da Associação Yoga para Todos. Ela destacou a importância da prática do yoga na infância, ressaltando os benefícios que a atividade proporciona para o desenvolvimento e a qualidade de vida das crianças.

“A prática de yoga para crianças é conduzida de forma lúdica, onde as crianças realizam posturas de equilíbrio, flexibilidade e força no contexto de histórias e brincadeiras. Também são realizadas respiração consciente e relaxamento, que contribuem para um estado meditativo, reduzindo a ansiedade e a dispersão. Assim, a prática trabalha o corpo e a mente, promovendo bem estar”.

Ela também comentou sobre a prática de yoga adaptado: “O yoga é uma prática de autoconhecimento que vai além da atividade física, por isso ele é acessível à todos os corpos e idades. No yoga adaptado é respeitado a condição e limitações do praticante, com posturas modificadas para que ele possa experienciar momentos de foco, meditação, auxiliando na saúde como um todo, pois as posturas ativam glândulas que melhoram o sistema circulatório, digestivo e respiratório”.

Ela destacou sobre a importância do contato com a natureza: “Hoje a sociedade está conectada a celulares, excesso de informações, o que gera ansiedade, medos, comparações, distanciando as pessoas de sua essência natural. O Yoga visa o resgate dessa essência, com técnicas simples, como respiração consciente que ativam ondas cerebrais que naturalmente acalmam a mente e o corpo”.

Para se inscrever o participante precisa realizar o seu cadastro antecipado na plataforma kmais, garanta já a sua inscrição pelo link: (acesse para se inscrever).

Informações dos kits

As camisetas do evento serão entregues:

Data: 21/06/2026

Local: Parque das Nações Indígenas, na Entrada Guató/ Rua Ivan Fernandes Pereira

Horário: Início às 6h30 da manhã

Programação do Evento

06:30 – Entrega de Camiseta

07:15 – Caminhada

08:15 – Cerimônia de Abertura

08:30 às 10h – Aula do Protocolo Indiano

09h às 10h – Yoga Acessível (prática simultânea em tenda, idosos e PCD’s)

09h às 10h – Yoga Adaptado para Crianças (prática simultânea em tenda)

10h – Abraço Coletivo

10:30 – Sorteio

11h – Encerramento