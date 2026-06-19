Arraial de Santo Antônio movimenta R$ 1 milhão

A 24ª edição do Arraial de Santo Antônio reafirmou sua importância para a cultura, o lazer e a economia de Campo Grande. Levantamento realizado pelo Observatório de Turismo de Campo Grande, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), aponta que o evento movimentou aproximadamente R$ 1,16 milhão em gastos com alimentação durante os quatro dias de programação.

A Pesquisa de Perfil e Satisfação dos Participantes foi realizada entre os dias 11 e 14 de junho, com 426 entrevistas aplicadas junto ao público presente. O estudo possui nível de confiança de 95% e margem de erro de aproximadamente 4,7%.

Os resultados mostram que o Arraial continua sendo uma das principais manifestações culturais e populares da Capital, atraindo majoritariamente moradores de Campo Grande, que representaram 97% dos entrevistados.

Embora os turistas tenham correspondido a apenas 3% da amostra, os dados revelam um indicador positivo para o setor turístico local: o aumento do tempo de permanência dos visitantes na cidade. Segundo a pesquisa, 36,36% dos turistas permaneceram em Campo Grande por cinco dias ou mais, elevando a média de permanência para cerca de cinco dias.

O resultado representa um avanço significativo em relação aos levantamentos anteriores, que registravam média de três dias de estadia. O crescimento demonstra maior capacidade de retenção de visitantes e reflete o fortalecimento da oferta de atrativos, eventos e experiências turísticas na Capital, ampliando o potencial de geração de renda para diversos segmentos da cadeia produtiva do turismo.

O estudo também identificou predominância do público feminino e maior participação de jovens e adultos. Outro destaque foi o elevado índice de satisfação, onde mais de 80% dos entrevistados classificaram a experiência como ótima ou excelente, evidenciando a aprovação da programação e da estrutura oferecida.

A pesquisa apontou ainda forte engajamento do público, com 43,6% dos participantes presentes em todos os dias da festa. Em relação ao consumo, o gasto médio diário com alimentação foi estimado em R$ 77,40 por pessoa, indicador utilizado para mensurar o impacto econômico gerado pelo evento e sua contribuição para a renda de comerciantes, empreendedores e trabalhadores envolvidos direta e indiretamente na realização do Arraial.

Mais do que números, os resultados reforçam a importância do trabalho desenvolvido pelo Observatório de Turismo de Campo Grande, responsável pela produção, análise e sistematização de informações estratégicas sobre a atividade turística no município. O monitoramento contínuo de eventos e atrativos permite compreender o comportamento dos visitantes, mensurar impactos econômicos e subsidiar a tomada de decisões pelo poder público.

Ao destacar a relevância desses levantamentos, o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, ressalta a relevância dessas pesquisas para a gestão local “A produção de dados confiáveis é fundamental para a construção de políticas públicas mais eficientes, capazes de promover o desenvolvimento turístico sustentável, fortalecer a economia local e ampliar a competitividade de Campo Grande como destino turístico. Ao transformar informações em conhecimento, o Observatório de Turismo contribui diretamente para o planejamento de ações, investimentos e estratégias que impulsionam o setor, consolidando uma gestão baseada em evidências e resultados”.

Nesse contexto, pesquisas como a realizada durante o 24º Arraial de Santo Antônio tornam-se ferramentas importantes para orientar o crescimento do turismo e gerar benefícios para toda a população campo-grandense.

A pesquisa completa pode ser acessada pelo link: aqui.