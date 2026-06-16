TRÊS LAGOAS: Vôlei de Praia movimenta os JETs 2026 na categoria infantil Sub-17

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), realizou na quinta-feira, 11 de junho, as disputas do vôlei de praia dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2026, categoria Infantil (Sub-17). As partidas aconteceram na Arena Lagoa e reuniram estudantes de 15 a 17 anos das redes pública e privada do município.

Após uma série de confrontos eliminatórios, a dupla Gustavo e Júlio, da Escola Estadual Professor João Magiano Pinto (JOMAP), conquistou o primeiro lugar ao vencer Raí e Kaike, da Escola Estadual Fernando Corrêa, na grande final por 21 a 12.

A classificação final do vôlei de praia masculino ficou definida da seguinte forma:

1º lugar: Gustavo e Júlio – E.E. Professor João Magiano Pinto (JOMAP)

2º lugar: Raí e Kaike – E.E. Fernando Corrêa

3º lugar: Kauê e Yuri – E.E. Padre João Tomes

4º lugar: Samuel e Cainã – E.E. Fernando Corrêa

Os Jogos Escolares Três-Lagoenses seguem promovendo o esporte educacional e incentivando a participação dos jovens atletas, no esporte.