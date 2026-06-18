Criminoso é baleado pela PM na Vila Nhanhá

Caso envolve invasão à casa de oficial dos Bombeiros e investigação por furtos na região

Um jovem de 22 anos foi baleado na perna por um policial militar na tarde desta quarta-feira (17), na Vila Nhanhá, em Campo Grande, após ser suspeito de furtar e danificar equipamentos de segurança na residência de um coronel do Corpo de Bombeiros. O caso já era monitorado pelas forças de segurança devido a outros furtos atribuídos ao suspeito na região do Lago do Amor e ao rompimento de uma tornozeleira eletrônica, encontrada nas proximidades logo após a ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, o criminoso foi localizado durante buscas na região, no cruzamento das ruas do Aquário e Antônio Bitencourt Filho, e teria reagido à abordagem, fazendo menção de estar armado. Diante da situação, um policial efetuou um disparo para contê-lo.

Após ser atingido, o jovem recebeu atendimento dos Bombeiros e foi encaminhado sob custódia para a Santa Casa de Campo Grande. O equipamento eletrônico recuperado foi entregue à Agepen, e o caso segue sob investigação.